Головний тренер Ньюкасла Едді Гау повідомив про стан лідера команди Ентоні Гордона перед матчем стартового туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Барселони. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Ця команда відрізняється від тієї, що була два роки тому. Я вірю в її якість, але календар справді важкий. Дуже важливо добре стартувати, адже початок задає тон сезону.

Ентоні Гордон у моїх планах на завтра. Це видатний футболіст, а таких багато не буває. Побачимо, чи вийде він зі старту. Він додає швидкості й прямоти атакам, а це завжди потрібно. Це важливий сезон для його кар’єри, і ми хочемо допомогти йому розкрити свій максимум.