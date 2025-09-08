Головний тренер Фенікс-Маріуполя Максим Фещук проаналізував поразку збірної України у матчі стартового туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції (0:2).

Чесно, перед грою одразу вважав Францію фаворитом по класу, по якості гравців потужна команда, до рівня французів нам ще є до чого працювати. Гра України була не настільки поганою, як сам результат, в тому плані, що ми мали дуже великі шанси, тиснули, нагнітали, могли зрівнювати рахунок.

Якщо дивитися більш глобально, більш тонко, то як Україна отримала другий гол? Французи використали простір, швидкість, індивідуальну майстерність Мбаппе, важко з ним справитися, Ілля один в один грав з ним. Забарний ж теж міг забивати, це просто випадок, що він підставив голову, але поцілив у штангу, там легше було забити, але таке стається, таке футбольне життя.

В плані характеру хлопці молодці, але, на жаль, не використали свої моменти, а французи десь трошки більше зіграли на класі. Результат прогнозований, гра України дає надію, попереду ще є матчі.

Гра у чотири захисники? Україна все одно грала низьким блоком в першому таймі, але дуже легко пропустили перший м’яч, але коли почали пресингувати і нав’язувати свою гру, то це мені дуже сподобалось. Характер в команди є, приємно те, що Україна грала на результат.

Довбик і Ванат – два різнопланові гравці, не бачу жодних проблем грати з Довбиком, Довбик – дуже якісний гравець, який нав’язує боротьбу, з-під нього можна вбігати, він на завершенні, були такі моменти в грі, де він це демонстрував, справлявся з потужними захисниками Франції. Були моменти, де він і в штрафному майданчику головою скидав, коли захисник французів вибив з лінії воріт. А потім був швидкий Ванат, який також мав моменти, міг реалізовувати. Два якісні гравці, на мою думку, в певних моментах можна їх використовувати в парі.

Щодо помилки Судакова, з якої зони забивався м’яч? З зони опорних півзахисників, тому це розбір для головного тренера, для нього цей гол – оцінка. Олісе забивав сам. З точки зору, що не вдалося розвинути успіх, то можна судити, що заміни не зіграли.

Зінченко зліва у захисті? Хіба для нього є проблемою грати на цій позиції? Абсолютно ні, скільки років він грав на цій позиції. Олександр – гравець високого класу, який може закрити будь-яку позицію, універсалізм його на високому рівні.

Те, що він без ігрового тонусу, то я згідний, але були збори, були товариські ігри, де він був при команді, знаходиться в чемпіонаті високого рівня. Коли немає ігрового тонусу треба десь відіграти на емоціях, на бажанні. Супер, не бачу в тому ніяких проблем.

Я не очікував, що Гуцуляк зіграє так якісно, взагалі був здивований його появою в стартовому складі, від Судакова в мене завжди вищі очікування, подобається мені цей гравець, вважаю, що він топрівня. Програли, то не треба нікого виділяти, треба просто рухатися вперед, рухатися далі, – підсумував Фещук в інтерв’ю ua.tribuna.com.