Сергій Стаднюк

18-річний Данило Малов знову став гравцем Олімпії Любляна. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Український лівий захисник повернувся з Домжале. Там, попри свій юний вік, він встиг провести два матчі у нинішньому сезоні елітного дивізіону Словенії. Раніше він уже був у системі Олімпії.

Футболіст народився у 2007 році. Вже встиг проявити себе на міжнародному рівні – він є стабільним гравцем юнацької збірної України U-19.

Головним амплуа Малова є місце на лівому фланзі оборони. Як зазначають в Олімпії, його сильними сторонами є висока швидкість, технічна майстерність і працелюбність, а професійний підхід до справи додає впевненості у його перспективах. У клубі також зазначають, що футболіст приєднається до першої команди, водночас не виключено, що своєю енергією та досвідом він підсилюватиме і молодіжний склад, коли це буде необхідно.

