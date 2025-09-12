Гравець збірної України приєднався до європейського клубу
Кривдник Полісся оголосив про повернення 18-річного захисника
близько 1 години тому
18-річний Данило Малов знову став гравцем Олімпії Любляна. Про це повідомляє пресслужба клубу.
Український лівий захисник повернувся з Домжале. Там, попри свій юний вік, він встиг провести два матчі у нинішньому сезоні елітного дивізіону Словенії. Раніше він уже був у системі Олімпії.
Футболіст народився у 2007 році. Вже встиг проявити себе на міжнародному рівні – він є стабільним гравцем юнацької збірної України U-19.
Головним амплуа Малова є місце на лівому фланзі оборони. Як зазначають в Олімпії, його сильними сторонами є висока швидкість, технічна майстерність і працелюбність, а професійний підхід до справи додає впевненості у його перспективах. У клубі також зазначають, що футболіст приєднається до першої команди, водночас не виключено, що своєю енергією та досвідом він підсилюватиме і молодіжний склад, коли це буде необхідно.
