Капітан Бенфіки Ніколас Отаменді поділився висновками після матчу стартового туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Карабаха (2:3). Слова захисника передає пресслужба УЄФА з посиланням на Sport TV.

Кожному з нас треба додавати. Думаю, що вести 2:0 та пропустити після стандартного положення – це прикро. Нам треба рухатися далі та ще більше працювати. Повинні показувати гарну гру та в кожному матчі брати три очки. Якщо виграємо, то всі разом, а коли програємо, треба бути самокритичним.

Нам потрібна самокритика для розуміння того, в чому потрібно додавати. Нині не час шукати винних. Шлях чекає довгий, і ніхто не міг би впевнено сказати, що навіть у разі перемоги ми пройшли б у наступний етап Ліги чемпіонів. Нам залишається це прийняти та рухатися далі.