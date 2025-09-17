Капітан Бенфіки після поразки від Карабаха заявив, що Трубіну та Судакову слід додавати
Отаменді висловився щодо сенсаційного камбеку команди іншого українця
18 хвилин тому
Капітан Бенфіки Ніколас Отаменді поділився висновками після матчу стартового туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Карабаха (2:3). Слова захисника передає пресслужба УЄФА з посиланням на Sport TV.
Кожному з нас треба додавати. Думаю, що вести 2:0 та пропустити після стандартного положення – це прикро. Нам треба рухатися далі та ще більше працювати. Повинні показувати гарну гру та в кожному матчі брати три очки. Якщо виграємо, то всі разом, а коли програємо, треба бути самокритичним.
Нам потрібна самокритика для розуміння того, в чому потрібно додавати. Нині не час шукати винних. Шлях чекає довгий, і ніхто не міг би впевнено сказати, що навіть у разі перемоги ми пройшли б у наступний етап Ліги чемпіонів. Нам залишається це прийняти та рухатися далі.
Проте керівництво клубу винного знайшло. Після матчу президент Бенфіки Руї Кошта ухвалив рішення про звільнення Бруну Лаже з посади головного тренера.
