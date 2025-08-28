Півзахисник Шахтаря Марлон Гомес поділився очікуваннями від матчу-відповіді раунду плей-оф Ліги конференцій проти Серветта.

Справді, перша зустріч відбулась не за тим сценарієм, якого ми очікували. Багато ударів, які не вдалось конвертувати в забиті м’ячі. Однак, вважаю, що в нас доволі юна команда, яка знаходиться на етапі свого становлення. Як на мене, ми знаходимось на правильному шляху, просто треба трішки більше удачі в моменті реалізації, трішки більше концентрації саме в останній третині поля.

Вважаю, що зараз виконуємо гарну роботу і продовжуємо зростати під керівництвом нового тренера. Нам потрібно зберігати той самий підхід, продовжувати рухатись тим самим шляхом. Думаю, що в другому поєдинку в нас будуть також шанси. Тепер все залежить тільки від нас, аби ми їх достойно реалізували.

Ми говорили з Тураном. Він висловив всі ті самі думки, які я щойно озвучив. На його думку, ми продовжуємо рухатись правильним шляхом. Продовжуємо зростати і важливо саме покращити нашу реалізацію. Він наголосив на цьому, однак сказав це в дуже позитивній манері. Він підтримав нас, надихнув і дав наснаги повірити в те, що в другому матчі ми зуміємо переламати цю тенденцію, – заявив Марлон в інтерв'ю ua.tribuna.com.