Хавбек Шахтаря: «Перша зустріч із Серветтом відбулася не за тим сценарієм, якого очікували»
Марлон Гомес висловився щодо вирішальної гри за Лігу конференцій
26 хвилин тому
Півзахисник Шахтаря Марлон Гомес поділився очікуваннями від матчу-відповіді раунду плей-оф Ліги конференцій проти Серветта.
Справді, перша зустріч відбулась не за тим сценарієм, якого ми очікували. Багато ударів, які не вдалось конвертувати в забиті м’ячі. Однак, вважаю, що в нас доволі юна команда, яка знаходиться на етапі свого становлення. Як на мене, ми знаходимось на правильному шляху, просто треба трішки більше удачі в моменті реалізації, трішки більше концентрації саме в останній третині поля.
Вважаю, що зараз виконуємо гарну роботу і продовжуємо зростати під керівництвом нового тренера. Нам потрібно зберігати той самий підхід, продовжувати рухатись тим самим шляхом. Думаю, що в другому поєдинку в нас будуть також шанси. Тепер все залежить тільки від нас, аби ми їх достойно реалізували.
Ми говорили з Тураном. Він висловив всі ті самі думки, які я щойно озвучив. На його думку, ми продовжуємо рухатись правильним шляхом. Продовжуємо зростати і важливо саме покращити нашу реалізацію. Він наголосив на цьому, однак сказав це в дуже позитивній манері. Він підтримав нас, надихнув і дав наснаги повірити в те, що в другому матчі ми зуміємо переламати цю тенденцію, – заявив Марлон в інтерв'ю ua.tribuna.com.
Нагадаємо, донецький Шахтар уже в четвер, 28 серпня, на виїзді зіграє проти швейцарського Серветта. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. У першому матчі команди так і не визначили переможця (1:1).
Раніше думками щодо майбутньої гри із Серветтом поділився головний тренер Шахтаря Арда Туран.
