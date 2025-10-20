Слот відреагував на четверту поспіль поразку Ліверпуля
Мерсисайдці поступилися вдома Манчестер Юнайтед
близько 2 годин тому
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про ситуацію в команді після четвертої поразки поспіль. У своєму останньому матчі мерсисайдці поступилися Манчестер Юнайтед із рахунком 1:2.
Думаю, тренер постійно стикається з викликами. Коли лише починаєш, перший виклик — утвердитися у новій ролі та почати перемагати. Потім, коли це вдається, переходиш у більший клуб — і люди кажуть: подивимось, як він упорається тепер. Потім стаєш наступником Юргена Клоппа — і всі говорять: ось це, мабуть, найсерйозніший виклик. А тепер ми програли чотири рази поспіль — і це теж виклик. Таке життя футбольного тренера: низка випробувань. Коли виграєш — хочеш продовжувати, коли програєш — хочеш знову перемагати, — передає слова Слота офіційний сайт Ліверпуля.
Під керівництвом Слота Ліверпуль зазнав поразок від Кристал Пелас (1:2), Челсі (1:2) та Манчестер Юнайтед (1:2) у чемпіонаті, а також від Галатасарая (0:1) у Лізі чемпіонів.