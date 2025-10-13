Колишній тренер Оболоні Валерій Іващенко в ексклюзивному інтерв’ю XSPORT поділився очікуваннями від матчу четвертого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану та висловився щодо подальної долі наставника синьо-жовтих Сергія Реброва.

Завдання буде стояти за ці кілька днів відновитися. Зробити ротацію. Доведеться грати першим номером, грати агресивно. Якщо будемо знову катати м'яч без агресії – повториться сценарій гри в Баку. Розкривати фланги, багато вішати в штрафну суперника.

Збірна вже привчила нас, що друга гра в спарці дається важко. Три очки потрібні кров з носа. Виграй два матчі в жовтні і перед останніми турами можна спробувати зачепитися з Францією, не забуваючи про лобову гру з Ісландією. Реально оцінювати свої сили і шанси.

Щодо майбутнього Реброва, потрібно дивитися динаміку. До матчу з Ісландією ми залишалися господарями своєї долі у відборі. Прибери Реброва зараз – що зміниться? Нехай людина доведе справу до кінця, а потім вже прийматиме якісь рішення. У збірній ти нічого особливо не награєш в плані стилю. Його завдання – знайти оптимальне поєднання гравців у всіх лініях, хто на даному етапі готовий давати результат. Мікроклімат, сприятлива атмосфера, аналіз супротивника.