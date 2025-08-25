Сергій Стаднюк

Захисник корейського Течжон Сітізен та збірної Азербайджану антон кривоцюк в Instagram скандально відреагував на заяву аналітика Полісся Євгена Греся. Центрбек є етнічним українцем, який народився у Києві.

Нагадаємо, Гресь розкритикував роботу азербайджанського арбітра аліяра агаєва після першого матчу раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій між Поліссям та Фіорентиною (0:3). Він нагадав, що саме цей рефері обслуговував скандальний товариський поєдинок росія – Нігерія (1:1) на москві на стадіоні лужнікі.

Окремо Гресь звернув увагу на епізод у другому таймі, коли вінгер Полісся Олександр Назаренко впав у штрафному майданчику після контакту з захисником Фіорентини Марином Понграчичем. Рефері не призначив пенальті.