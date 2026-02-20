29-річний півзахисник Павло Оріховський, вихованець Динамо Київ, найближчим часом стане гравцем Фенікс-Маріуполя. Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, клуб Першої ліги вийшов на фінішну пряму переговорів із футболістом. Очікується, що контракт буде підписано до літа.

Оріховський перебував на перегляді та зумів переконати тренерський штаб команди на чолі з Максимом Фещуком. Також відомо, що гравець відновився після ДТП та готовий повернутися до офіційних матчів.

Нагадаємо, через обставини, пов’язані з аварією, півзахисник пропустив осінню частину сезону-2025/2026. Раніше у своїй кар’єрі він також виступав за Колос з Ковалівки.