Красніков: «Чернігів проводить матчі, де небезпечно, Металіст теж мріє грати у Харкові»
Раніше у сьомому турі Першої ліги скандально не відбувся поєдинок між командами
Перший віцепрезидент Металіста Євген Красніков заявив про бажання повернутися до Харкова після матчу сьомого туру Першої ліги проти Чернігова. Матч мав відбутися у неділю, 21 вересня, але його старт відтермінували через повітряну тривогу в північному місті. Через деякий час пресслужба господарів заявила, що харків'яни відмовилися виходити на поле і поєдинок не відбудеться. ПФЛ ухвалила рішення перенести гру.
Наш глава військової адміністрації заборонив грати в Харкові, і ми його в цьому повністю підтримуємо. Металіст 1925 базується в Києві, Металіст – в Ужгороді, а це значно збільшує бюджети клубів у нелегкий час, відсотків на 30-40. Але, тим не менш, ми ставимося до цього з розумінням. А ФК Чернігів проводить матчі там, де це небезпечно.
Я розумію, що люди в Чернігові хочуть побачити футбол, але невже ви думаєте, що харківські вболівальники не хочуть? Металіст теж мріє грати в Харкові, як і Металіст 1925, про що мені говорив їхній президент. Але ми розуміємо, що на даний момент це неможливо і небезпечно. Тому голова Харківської ОВА прийняв абсолютно правильне рішення, – сказав Красніков у інтерв'ю «Українському футболу».
Раніше стала відомою позиція Чернігова щодо скандального матчу з Металістом.
