Перший віцепрезидент Металіста Євген Красніков заявив про бажання повернутися до Харкова після матчу сьомого туру Першої ліги проти Чернігова. Матч мав відбутися у неділю, 21 вересня, але його старт відтермінували через повітряну тривогу в північному місті. Через деякий час пресслужба господарів заявила, що харків'яни відмовилися виходити на поле і поєдинок не відбудеться. ПФЛ ухвалила рішення перенести гру.

Наш глава військової адміністрації заборонив грати в Харкові, і ми його в цьому повністю підтримуємо. Металіст 1925 базується в Києві, Металіст – в Ужгороді, а це значно збільшує бюджети клубів у нелегкий час, відсотків на 30-40. Але, тим не менш, ми ставимося до цього з розумінням. А ФК Чернігів проводить матчі там, де це небезпечно.

Я розумію, що люди в Чернігові хочуть побачити футбол, але невже ви думаєте, що харківські вболівальники не хочуть? Металіст теж мріє грати в Харкові, як і Металіст 1925, про що мені говорив їхній президент. Але ми розуміємо, що на даний момент це неможливо і небезпечно. Тому голова Харківської ОВА прийняв абсолютно правильне рішення, – сказав Красніков у інтерв'ю «Українському футболу».