Хоча Ламін Ямаль не відзначився результативними діями у матчі десятого туру Ла Ліги проти Реала, саме він опинився в центрі уваги після фінального свистка.

Мадридський клуб здобув перемогу з рахунком 2:1, але завершення гри виявилося напруженим.

Після матчу на полі виникла словесна сутичка: гравці Реала підходили до Ямаля, нагадуючи йому його зухвалі висловлювання перед ель класико.

Серед тих, хто особливо емоційно реагував, були Дані Карвахаль і Тібо Куртуа.

Як повідомляє Madrid Universal, 18-річний вингер відповів голкіперу Реала фразою:

«Підемо в підтрибунне приміщення, розберемося там».

Нагадаємо, Дані Карвахаль отримав травму коліна у Ель Класико і пропустить приблизно три місяці.