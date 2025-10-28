Стало відомо, що Ямаль сказав Куртуа після Ель Класико
Футболісти сперечалися після завершення матчу
Хоча Ламін Ямаль не відзначився результативними діями у матчі десятого туру Ла Ліги проти Реала, саме він опинився в центрі уваги після фінального свистка.
Мадридський клуб здобув перемогу з рахунком 2:1, але завершення гри виявилося напруженим.
Після матчу на полі виникла словесна сутичка: гравці Реала підходили до Ямаля, нагадуючи йому його зухвалі висловлювання перед ель класико.
Серед тих, хто особливо емоційно реагував, були Дані Карвахаль і Тібо Куртуа.
Як повідомляє Madrid Universal, 18-річний вингер відповів голкіперу Реала фразою:
«Підемо в підтрибунне приміщення, розберемося там».
Нагадаємо, Дані Карвахаль отримав травму коліна у Ель Класико і пропустить приблизно три місяці.