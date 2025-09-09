Леоненко – про матч із Азербайджаном: «Нехай хоча б 1:0 виграють»
Колишній форвард збірної України поділився стриманим прогнозом на гру
43 хвилини тому
Колишній нападник збірної України Віктор Леоненко поділився очікуваннями від матчу другого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану.
Україна повинна перемагати, далі буде ще складніше. Нам треба налаштовуватися і обов'язково обігравати їх.
Це, напевно, найнеприємніше. Виїзди для нас як були важкими, так і залишаються. Найголовніше – встигнуть відновитися чи ні після довгого перельоту в Баку. Другі матчі у нас завжди виходять складнішими за перші, навіть проти слабких суперників. Нагадаю, що у нас дуже серйозні проблеми зі створенням моментів. Хтось взагалі вважає, що з Францією Ванат мав грати, а не Довбик. Але тренеру видніше, хто готовий краще.
Проти Азербайджану нам доведеться зламувати насичену оборону. Коли обов'язково треба вигравати, то у нас починаються складнощі. Також нашу команду може розслабити те, що Ісландія 5:0 обіграла азербайджанців, а у нас були моменти з французами. Думаю, Ребров про це нагадає в роздягальні.
Нехай хоча б 1:0 виграють. Головне, щоб відновилися, а то знову розповідати почнуть, що тиждень добиралися. Азербайджан треба обігравати в будь-якому випадку. Буду вболівати за якісну гру нашої збірної, — заявив Леоненко в інтервʼю Blik.ua.
«Синьо-жовті» вже сьогодні, 9 вересня, проведуть другу гру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Пряма трансляція матчу Азербайджан – Україна. Також доступна текстова онлайн трансляція зустрічі. Початок – о 19:00.
Перед грою збірна Азербайджану звільнила головного тренера Фернанду Сантуша. Відомо, який фахівець його замінив. Наставник національної команди України Сергій Ребров уже відреагував на зміну в штабі суперника.
