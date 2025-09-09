Колишній нападник збірної України Віктор Леоненко поділився очікуваннями від матчу другого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану.

Україна повинна перемагати, далі буде ще складніше. Нам треба налаштовуватися і обов'язково обігравати їх.

Це, напевно, найнеприємніше. Виїзди для нас як були важкими, так і залишаються. Найголовніше – встигнуть відновитися чи ні після довгого перельоту в Баку. Другі матчі у нас завжди виходять складнішими за перші, навіть проти слабких суперників. Нагадаю, що у нас дуже серйозні проблеми зі створенням моментів. Хтось взагалі вважає, що з Францією Ванат мав грати, а не Довбик. Але тренеру видніше, хто готовий краще.

Проти Азербайджану нам доведеться зламувати насичену оборону. Коли обов'язково треба вигравати, то у нас починаються складнощі. Також нашу команду може розслабити те, що Ісландія 5:0 обіграла азербайджанців, а у нас були моменти з французами. Думаю, Ребров про це нагадає в роздягальні.

Нехай хоча б 1:0 виграють. Головне, щоб відновилися, а то знову розповідати почнуть, що тиждень добиралися. Азербайджан треба обігравати в будь-якому випадку. Буду вболівати за якісну гру нашої збірної, — заявив Леоненко в інтервʼю Blik.ua.