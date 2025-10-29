Вінгер Буковини Євген Підлепенець поділився емоціями після перемоги у матчі 1/8 фіналу Кубка України проти тернопільської Ниви (2:1). Слова гравця передає пресслужба чернівчан.

Дуже позитивні емоції. Вихід у чвертьфінал Кубка України - це прекрасно! Потішила велика кількість вболівальників на стадіоні - приємно, коли стільки людей приходить підтримати команду. Гра в нашому виконанні була непоганою. Ми намагалися створювати багато моментів, щоб було цікаво вболівальникам та всім іншим глядачам слідкувати за нашою грою. Трохи самі собі придумали проблеми наприкінці зустрічі, але, слава Богу, все добре закінчилося. Здобули перемогу і крокуємо турніром далі!

Можливо, не були готові до таких стартових хвилин від суперника. Дякуємо нашому голкіперу Данилу Каневцеву, який виручив на початку матчу, бо починати з 0:1 було б важко. Потім усе пішло за планом: після десятої хвилини гра була під нашим контролем.

У другому таймі десь грали по рахунку, адже попереду важливі матчі чемпіонату, тому, можливо, хлопці десь берегли сили. Проте всі віддали максимум, і цього вистачило для перемоги.

Чвертьфінал? Хто попадеться, той попадеться. Не хочеться загадувати наперед. Фортуна все вирішить. Не хочу загадувати, але по відчуттях - ми здатні боротися з будь-ким. Навіть якщо наступним суперником буде «Шахтар» чи «Динамо» - бій дамо точно.