Луїс Енріке після перемоги над Барселоною: «У другому таймі перевага була на нашому боці»
ПСЖ здобув перемогу завдяки голу на останній хвилині
близько 3 годин тому
Головний тренер Парі Сен-Жермен Луїс Енріке прокоментував перемогу своєї команди у виїзному матчі другого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Барселони, який завершився з рахунком 2:1.
— Хороший матч. Коли дивишся на дві команди, які грають без грубих фолів, прагнуть демонструвати футбол і намагаються «ранити» суперника через передачі та комбінації, поєдинок виходить насиченим. Барселона виглядала краще до свого гола, ми ж зібралися після пропущеного моменту, а Нуно Мендеш створив вражаючий епізод. У другому таймі, на мою думку, перевага була на нашому боці, — наводить слова Енріке Marca.
Ліга чемпіонів. Загальний етап. 2-й тур
Барселона – ПСЖ 1:2 (Торрес 19 – Маюлу 38, Рамуш 90)
У наступному турі ПСЖ зустрінеться з німецьким Байєром, а Барселона зіграє проти грецького Олімпіакоса. Обидва поєдинки відбудуться 21 жовтня.