Головний тренер Маккабі Тель-Авів Жарко Лазетич поділився думками щодо матчу-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти київського Динамо. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Ми готуємося як до будь-якого іншого поєдинку. Ми хочемо виграти, а не просто зберегти результат. У обох команд були моменти, і все могло завершитися по-різному. Ми проаналізували все й сподіваюся, що завтра буде видно, що ми готові».

Календар? Подивимося, що станеться завтра, а тоді матимемо трохи часу. Я сподіваюся, що цього року все буде інакше, не так, як минулого сезону, коли, наприклад, у нас одночасно травмувалися троє захисників. Сподіваюся, цього року таких випадків не буде.

Щодо ротації у мене завжди є якийсь план, але це залежить від багатьох факторів. Завжди наступна гра є найважливішою, особливо на цьому етапі, коли перед нами великі завдання. Звісно, головною нашою метою залишається етап ліги, тому обидва матчі надзвичайно важливі.

Є багато гравців із минулого року, які мали вплив на команду, це факт. З іншого боку, я дуже задоволений тим, як колектив відреагував. Усе завжди залежить від команди. Зараз у нас інші футболісти, ми справляємося з цим. Так завжди буває влітку, але я справді щасливий від того, як команда відповіла на ці зміни.

Побачимо все протягом сезону, адже не всі зміни залежать від нас. Дехто з гравців вирішив піти, отримавши надзвичайні пропозиції. Це теж частина процесу. Але ще раз повторю: я дуже задоволений тим, як команда відреагувала. Така ситуація, і нам потрібно з нею справлятися.