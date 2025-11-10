Моурінью - про нічию з Каса Піа: «Відчував, що в команді панує негатив, що може статися щось погане»
Тренер Бенфіки розкритикував суддів після поєдинку
24 хвилини тому
Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью прокоментував матч 11-го туру чемпіонату Португалії, у якому команда українців Анатолія Трубіна та Георгія Судакова втратила перемогу у грі з Каса Піа (2:2).
Те, що сталося — наша вина. За рахунку 1:0 ми розслабилися. Ми повинні бути більш голодними, навіть за рахунку 2:0 продовжувати грати, щоб довести гру до кінця.
Але я відчував, що в команді панує негатив, що може статися щось погане. Ми йшли за інерцією, і я визнаю, що мали зробити більше, але потім втрутився суддя, щоб повернути Каса Пію в гру.
"Помилка" судді, і я люб’язно називаю це "помилкою" — це одне. Але більша "помилка" полягає в тому, що VAR не виправив її. Це був яскравий приклад того, що ФІФА, УЄФА, національні ліги в усьому світі по-різному трактують пенальті.
Бенфіка повинна заслужити більше поваги з боку всіх сторін, залучених до португальського футболу, — наводить слова Моурінью пресслужба Бенфіки.
Також стало відомо, які оцінки за матч отримали українські легіонери Бенфіки Судаков та Трубін.
Поділитись