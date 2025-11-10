Колишній нападник Динамо Київ та збірної України Артем Мілевський знову розвеселив своїх підписників у соцмережах, повідомляє Blik.ua. Його кохана Таміла опублікувала відео, на якому футболіст прогулюється квартирою під час блекауту у супроводі двох сяючих оленьчиків-нічників.

Під кумедне новорічне звучання пісні Мілевський повільно ходить темною кімнатою, а світло йому забезпечують олені.

«На оленях пересувається 😂. А казав, що це я купую всіляку дурню 😂😂😂», – жартома підписала ролик його кохана.

Відео швидко набрало популярності серед уболівальників — колишнього динамівця й досі називають одним із найхаризматичніших гравців українського футболу.

Нагадаємо, після завершення професійної кар’єри у вересні 2021 року Мілевський грає за аматорську команду Ignis у медіафутбольній лізі разом із другом Олександром Алієвим.

Мілевський, уродженець Білорусі, переїхав до України в юному віці та виховувався в академії Динамо. За столичний клуб він виступав у 2003–2013 роках, провівши 276 матчів, у яких забив 88 голів і зробив 54 асисти. У складі збірної України форвард відіграв 50 поєдинків, відзначившись вісьмома м’ячами та чотирма результативними передачами.

