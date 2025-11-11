Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью після нічиєї з Каза Піа (2:2) у матчі 11-го туру чемпіонату Португалії емоційно висловився щодо ставлення до свого клубу з боку гравців, суддів і ЗМІ.

— Бенфіка заслуговує на більшу повагу з усіх сторін. Коли я кажу всі, маю на увазі і футболістів, і зовнішні структури. Я сам безмежно поважаю клуб, але не впевнений, що всі гравці до кінця розуміють, що означає грати за Бенфіку. А ще — це стосується ЗМІ, суддів і, можливо, навіть певних інституцій. Зараз діє занадто багато подвійних стандартів.

Можливо, у нас не найсильніші гравці або тренер у світі, але рівень відповідальності та стандартів повинен бути найвищим. Я бачив речі, які змусили мене про багато що замислитися, хоча й не хотів би.

Учора, наприклад, я почув коментар від представника нового покоління хейтерів — він образив десятки тисяч уболівальників Бенфіки. Якщо таке допускається на професійному рівні, це означає, що ми зайшли занадто далеко, — наводить слова Моурінью Jornal de Noticias.