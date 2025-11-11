Моурінью висловив різке незадоволенням ставленням гравців, арбітрів та ЗМІ до Бенфіки
Після серії невдалих результатів тренер лісабонського клубу поводить себе епатажно
42 хвилини тому
Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью після нічиєї з Каза Піа (2:2) у матчі 11-го туру чемпіонату Португалії емоційно висловився щодо ставлення до свого клубу з боку гравців, суддів і ЗМІ.
— Бенфіка заслуговує на більшу повагу з усіх сторін. Коли я кажу всі, маю на увазі і футболістів, і зовнішні структури. Я сам безмежно поважаю клуб, але не впевнений, що всі гравці до кінця розуміють, що означає грати за Бенфіку. А ще — це стосується ЗМІ, суддів і, можливо, навіть певних інституцій. Зараз діє занадто багато подвійних стандартів.
Можливо, у нас не найсильніші гравці або тренер у світі, але рівень відповідальності та стандартів повинен бути найвищим. Я бачив речі, які змусили мене про багато що замислитися, хоча й не хотів би.
Учора, наприклад, я почув коментар від представника нового покоління хейтерів — він образив десятки тисяч уболівальників Бенфіки. Якщо таке допускається на професійному рівні, це означає, що ми зайшли занадто далеко, — наводить слова Моурінью Jornal de Noticias.
Після 11 турів Бенфіка посідає третє місце у чемпіонаті Португалії, відстаючи від Порту на шість очок