Нападник збірної Азербайджану Махір Емрелі прокоментував поразку в матчі першого туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії (0:5) перед грою з Україною. Слова футболіста передає azerisport.com.

Погано розпочали гру, так само її й завершили. На полі був ідеї. Це вже другий випадок, коли я так безпорадно почуваюся у стані національної команди. Перший був минулого року зі Швецією (0:6). Так не має бути.

Напевно так і є, що неправильний вибір тактики тощо. Нема чого вже мовчати. Я не хочу справляти враження, що нічого не трапилося і в нас все гаразд. Ісландія – сильна команда, учасник Євро та ЧС. Ми поступаємося їм багато в чому, але не настільки. Ми не така слабка команда, щоби так програвати. У першому таймі ми краще оборонялися, оскільки майже всі гравці брали участь в обороні. Особливо смішним вийшов третій гол. Так не можна пропускати. Вони нам забили так, наче вони Барселона.

У роздягальні після гри була гробова тиша. Була злість. Хтось бутси жбурнув, хтось у стіну бив. Ментально команда була зламана.

Сподіваюся, зустріч із Українською вийде краще. Як мінімум, ми маємо сплановано атакувати та оборонятися, а не так, як було з Ісландією. Так, тактика та інше важливі, але й ми повинні брати більше відповідальності на себе. У нас, на жаль, немає таких класних гравців, щоб брали на себе гру, мати змогу обвести двох суперників та створювати загрозу. Тому потрібна правильна ігрова система, де ми будемо ефективнішими.

Хотілося б вибачитися від себе та команди. У наступному матчі постараємося зіграти краще та реабілітуватися в їхніх очах.