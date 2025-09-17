Вінгер Арсенала Габріел Мартінеллі висловився щодо своїх голу та асисту в матчі стартового туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Атлетіка Більбао (2:0). Слова футболіста передає пресслужба УЄФА.

Я дуже радий перемозі, своєму голу та асисту. Тут справді складно грати та перемагати, але наша команда добре впоралася. У другому таймі з'явилося більше простору і коли я вийшов, то намагався забігати за спини захисникам. Лео зробив чудову передачу в епізоді з першим голом, а щодо мене, то я радий отримати нагороду найкращому гравцю матчу.

У них гарна команда, добрі вболівальники. Атмосфера була приголомшливою. Ми добре попрацювали та контролювали деякі складові гри. Ми були ефективнішими в атаці і заслужено перемогли. Коли граєш за Арсенал, то думаєш лише про перемогу. Добре розпочинати з позитивного результату.