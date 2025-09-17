Вже колишній головний тренер Бенфіки Бруну Лаже назвав причини сенсаційної поразки у матчі стартового туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Карабаха (2:3). Слова фахівця передає пресслужба УЄФА з посиланням на Sport TV.

Не такого результату нам хотілося. Грe ми почали дуже успішно, провели чудові 30 хвилин, але, здається, те, як ми пропустили у відповідь перший м'яч, дещо вибило нас з колії. Команді важко було знайти свій ігровий ритм, і ось пропустили два м'ячі, які дуже боляче нам вдарили.

Команда має зуміти зібратися із силами. Поміркувати над тим, що сталося, і зрозуміти, де ми взагалі зараз, як на полі, так і за його межами. І відреагувати якнайшвидше.