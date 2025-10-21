Російський воротар Матвій Сафонов, який нині виступає за ПСЖ, може змінити команду вже під час зимового трансферного вікна. За даними PSG Inside Actu, футболіст невдоволений своїм становищем у паризькому клубі.

Сафонов сумнівається у своєму майбутньому в ПСЖ. Йому обіцяли чесну конкуренцію, але він досі не зіграв жодного матчу. Розглядається варіант оренди вже у січні. Інтерес до нього проявляють клуби з Іспанії та Португалії, — йдеться у повідомленні PSG Inside Actu.

У разі, якщо Сафонов справді покине команду, його місце другого воротаря, ймовірно, посяде 19-річний італієць Ренато Марін, якого ПСЖ безкоштовно підписав минулого літа після завершення контракту з Ромою.

Сьогодні, 21 жовтня, ПСЖ зіграє у матчі 3 туру Ліги чемпіонів проти леверкузенського Баєра. До заявки на матч разом із Сафоновим потрапив український захисник паризького клубу Ілля Забарний.