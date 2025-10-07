Росіяни пропонували Селезньову великі гроші за приїзд до окупованого Донецька
Колишній форвард збірної України підкреслив, що він не зрадив свою Батьківщину
35 хвилин тому
Колишній нападник Шахтаря, Дніпра та збірної України Євген Селезньов зізнався, що одразу після повномасштабного вторгнення армії рф йому зробили пропозицію повернутися до тимчасово окупованого Донецька.
Я все, все втратив у Донецьку. Багато говорити немає бажання, але мені пропонували повернутися на початку повномасштабної [війни] у Донецьк. Я не хочу казати до кого, до чого. Пропонували гроші.
На що вони отримали відповідь, що я зрадником ніколи не був. Я народився в Україні. Навіть якщо я не дуже розмовляю українською, я залишаюся українцем.
Селезньов також повідомив, яку нині займає посаду в українському спорті. Окрім цього ексфорвард вперше пояснив, чому завершив кар'єру футболіста.