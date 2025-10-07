Колишній нападник Шахтаря, Дніпра та збірної України Євген Селезньов зізнався, що одразу після повномасштабного вторгнення армії рф йому зробили пропозицію повернутися до тимчасово окупованого Донецька.

Я все, все втратив у Донецьку. Багато говорити немає бажання, але мені пропонували повернутися на початку повномасштабної [війни] у Донецьк. Я не хочу казати до кого, до чого. Пропонували гроші.

На що вони отримали відповідь, що я зрадником ніколи не був. Я народився в Україні. Навіть якщо я не дуже розмовляю українською, я залишаюся українцем.