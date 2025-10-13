Головний тренер Лівого Берега Олександр Рябоконь висловився щодо перемоги над іншим ексучасником УПЛ у матчі 11-го туру проти Ворскли (2:0). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Дуже задоволений результатом сьогоднішнього матчу. Вважаю, що команда сьогодні грала пристойно проти непростого суперника. Безумовно, не все ще вдавалося, але це очікувано. Сподобалося те, що у нашої команди є характер і хлопці грають до кінця. Вперше у нинішньому сезоні у стартовому складі вийшов бразильський нападник Венделл і він зіграв дуже непогано.

До того ж, грав на незвичній для себе позиції – у центрі нападу. На жаль, два його голи скасували, але він дуже допоміг команді сьогодні і віддав всі сили. Четвертий матч поспіль «Лівий Берег» не пропускає. Наш голкіпер Жмурко відіграв надійно і декілька разів врятував команду. На жаль, через травму не потрапив до заявки Косовський. Це дуже прикро, адже він у минулому матчі був одним із найкращих. Мінімум два тижні він не зможе грати. Зараз найкращий бомбардир команди – Сідней.

У нього хороший поставлений удар, може реалізовувати пенальті та вдало підключається на стандарти. Будемо працювати над тим, щоб форварди забивали більше. Для нас головне, щоб команда перемагала. Від матчу з ЮКСА точно не варто очікувати легкої прогулянки. У них низка бразильців у складі. Маємо час для того, щоб ретельно підготуватися.