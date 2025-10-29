Захисник Локомотива Вадим Коновалов прокоментував свій гол у матчі 1/8 фіналу Кубка України проти вінницької Ниви (1:0).

Пацани знають, що я можу добре пробити. Тим більше Микола Сираж в моменті сказав мені: «Іди, підійди, подивись». Ми подивились на стінку й вирішили, що я буду бити, от пробив.

У них були дійсно дуже небезпечні моменти. Якщо згадати, то три таких епізоди, що могли суперники забити, а так взагалі нічого такого. У першому таймі було багато браку, а от у другому таймі наша гра виглядала трохи краще. Стосовно тренера, то ж ви знаєте, що він завжди спокійний. Прямо, щоб кричати чи щось подібне, то такого не було.

Емоції, які ми отримуємо під час таких ігор і після, – безцінні. Ви самі бачили, що вирувало на полі після фінального свистка. Несемося вперед разом із хлопцями, тренерами і вболівальниками – без них цієї перемоги не було б.

Звісно, преміальні – це дуже приємний бонус, тому отримаємо, так. Пообіцяли. Щодо вихідних – то завтра відпочиваємо, а вже в четвер продовжуємо працювати і готуватися до наступних матчів, – сказав Коновалов у інтерв'ю Sport.ua.