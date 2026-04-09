Шахтар назвав стартовий склад на чвертьфінал Ліги конференцій проти АЗ
Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом
близько 2 годин тому
Тренерський штаб донецького Шахтаря визначився зі списком гравців, які розпочнуть перший поєдинок 1/4 фіналу Ліги конференцій проти нідерландського АЗ Алкмар. Матч пройде у польському Кракові та розпочнеться о 22.00 за київським часом.
Склад Шахтаря
Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Вінісіус Тобіас, Ізакі, Невертон, Очеретько, Педріньйо, Аліссон, Кауан Еліас.
Запасні Твардовський, Марлон Сантос, Азаров, Конопля, Назарина, Лукас, Швед, Обах, Егіналду, Бондаренко, Траоре, Мейрелліш.
Нагадаємо, що номінально домашня гра для гірників приймає Міський стадіон імені Генрика Реймана. Матч-відповідь заплановано на 16 квітня у Нідерландах.
