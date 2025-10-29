Головний тренер Буковини Сергій Шищенко прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/8 фіналу Кубка України проти тернопільської Ниви (2:1). Слова фахівця передає пресслужба чернівчан.

Насамперед хочу подякувати нашим уболівальникам, які у будній день прийшли підтримати команду. Вони гнали нас вперед, і я щиро вдячний їм за цю неймовірну підтримку, за ті емоції, які ми отримуємо одне від одного. Це дуже важливо для нас, для команди, для хлопців. Щодо самої гри – ми вже зустрічалися з «Нивою» і добре розуміли, як ця команда може діяти.

Цього разу суперник змінив схему: якщо в чемпіонаті вони грали більше один в один, то сьогодні обрали варіант із п’ятьма захисниками (5-4-1), роблячи ставку на позиційну оборону. Ми знали, що доведеться розкривати цю оборону, і вдячний хлопцям, що вони це зробили. Зробили впевнено, на класі. Вважаю, що це був наш матч – ми контролювали хід гри. Я задоволений і грою, і результатом. Наприкінці, звісно, були емоції, бо після пропущеного м’яча останні хвилини вийшли нервовими. Але саме за це ми й любимо футбол - за емоції, за терпіння, за боротьбу до останнього.

Якби ми пропустили раніше, то відігравалися б, але не відходили б від своєї гри. «Нива» після забитого м’яча ще більше би сіла в оборону – це 100%. Нам усе одно довелося б розкривати їхню оборону. У мене немає відчуття, що ми б не виграли цей матч. Я вірю в хлопців, їхні можливості, нашу гру та розуміння, що вони роблять на полі. Ще раз дякую за самовіддачу й емоції.