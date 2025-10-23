Головний тренер Ліверпуля Арне Слот відзначив важливість перемоги своєї команди над Айнтрахтом із рахунком 5:1 у 3-му турі Ліги чемпіонів.

Нам потрібно було перемогти. А ще більше нам потрібно було знову провести матч з великою кількістю моментів, але щоб футболісти отримали винагороду у вигляді перемоги. Саме так і сталося.

Я побачив багато спільного з попередніми іграми, тому що суперник знову реалізував перший же момент – можливо, єдиний у цій грі. Але ми повели 3:1, і за такого рахунку, мабуть, простіше контролювати гру, ніж коли ти поступаєшся 0:1 або 1:2.

Головна відмінність сьогоднішнього матчу від попередніх чотирьох полягає в тому, що в більшості з них суперники забивали після стандартних положень, а цього разу ми самі двічі скористалися такими моментами.

Люди зосередилися на тому, скільки у нас було атак у другому таймі, а не на тому, скільки було неточних передач – хоча вони, мабуть, теж були. Але коли ти ведеш 3:1, до тебе зовсім інше ставлення, – передає слова Слота Liverpool Echo.