Захисник Руху Юрій Копина відреагував на сенсаційну перемогу в матчі восьмого туру української Прем'єр-ліги проти Колоса (2:0). Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Попри довгоочікувану звитягу, у нас стримана радість. Нарешті нам вдалося перемогти, і, сподіваюсь, вона додасть команді впевненості у наступних іграх. Хочу привітати весь колектив із заслуженою перемогою.

В епізоді з першим голом я знав, куди буду прострілювати, тож сподівався, що хтось відгукнеться на цю передачу. Такі атаки мають завершуватись гольовими моментами та ударами по воротах і в тій позиції обов’язково має знаходитись наш гравець – так і сталось.

У нас дуже молода команда і в якийсь момент після забитого голу ми чи то перелякались, чи то притислись до своїх воріт. Це питання досвіду. Тренерський штаб та старші гравці підтримали молодь і дали зрозуміти, що ми можемо дотиснути суперника і вибороти позитивний для себе результат.

«Колос» це хороша і дуже досвідчена команда, яка своєю грою демонструє, що заслужено перебуває на верхівці турнірної таблиці. Це був непростий для нас матч – можу сказати тільки хороше про нашого суперника.

Звісно, негативні результати тиснули на команду. Нам на цьому не акцентували, але кожен футболіст прекрасно розуміє в якій ситуації опинилась команда. Та в нас ще багато ігор попереду, ми намагаємось грати в інший футбол, ніж той, який до цього демонструвала команда, і на це потрібен час. Думаю, скоро ми покращимо свої виступи.