Стали відомі дати і час початку матчів 3-го туру УПЛ
Поєдинок Епіцентр – Динамо залежить від виступу киян у Лізі чемпіонів
близько 2 годин тому
Дирекція Української Прем’єр-ліги затвердила календар матчів 3-го туру сезону 2025/26. Ігровий тур триватиме чотири дні — з 15 по 18 серпня.
Розклад 3-го туру УПЛ:
15 серпня (п’ятниця)
Рух — Оболонь 18:00
16 серпня (субота)
Олександрія — Металіст 1925 13:00
Колос — Карпати 15:30
17 серпня (неділя)
Кудрівка — Полтава 13:00
Верес — Шахтар 15:30
Полісся — ЛНЗ 18:00
18 серпня (понеділок)
Зоря — Кривбас 18:00
Час та дата проведення матчу Епіцентр — Динамо буде визначена пізніше. Це пов’язано з участю київського клубу у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.