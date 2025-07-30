Головний тренер Бешикташа Уле Гуннар Сульшер поспілкувався з журналістами напередодні матчу-відповіді проти Шахтаря у другому раунді кваліфікації Ліги Європи.

— Ми проаналізували суперника, і так, ми усвідомлюємо відповідальність. Нам потрібно забити два голи. Ми повинні показати свою найкращу гру. Ми наполегливо працювали, добре тренувалися, і можемо сказати одне — перша половина матчу завершена, настав час зіграти другу. Перший гол буде для нас дуже важливим, — зазначив Сульшер.

Норвезький фахівець підтвердив, що Бешикташ не зможе розраховувати на п’ятьох гравців, серед яких — Жедсон Фернандеш, який вилетів до москви для переговорів зі спартаком.

— Усі в клубі люблять Жедсона, я бажаю йому удачі. Минулого тижня він грав у чудовий футбол, хоча знав, що йде. Ми знайдемо йому заміну. У нас є Жоау Маріу, є інші гравці, які зіграють на нових для себе позиціях.

— Ми добре попрацювали на трансферному ринку. Запросили гравців високого класу — Оркуна Кьокчу, Теммі Абрагама. Продовжуємо пошук підсилення. Я вірю, що зможу зібрати команду, яка боротиметься за трофеї. У Оркуна незначна травма, він ще не готовий на 100 відсотків, але ми взяли його з собою, бо він важливий для нас, — сказав тренер.

Нагадаємо, перший матч Бешикташ програв Шахтарю з рахунком 2:4. Початок поєдинку-відповіді — 31 липня о 21:00.