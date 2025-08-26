Захисником Динамо Тарасом Михавком цікавився Марсель, а пропозиція Вотфорда у 3 – 4 мільйони євро щодо іншого центрбека киян Дениса Попова не влаштувала керівництво. Про це повідомив відомий футбольний коментатор і журналіст Ігор Циганик.

Марсель цікавився Михавком, але офіційної пропозиції не зробив. За Попова нібито 3-4 млн євро був готовий запропонувати Вотфорд. Це не та сума, що задовольняє Динамо за гравця основного складу. Тобто була зацікавленість з боку Вотфорда, але я не впевнений, що клуб був готовий робити офіційну пропозицію, бо отримали б відмову.

Був інтерес до Вівчаренка. Але знову ж таки — не було офіційних пропозицій. За Попова Трабзонспор чи Бешикташ, вже не пам'ятаю, давав більше грошей, а зараз він коштує менше.