Суркіса не влаштувала пропозиція англійського клубу щодо основного гравця Динамо
Скільки представник Туманного Альбіону був готовий заплатити «біло-синім»?
близько 2 годин тому
Захисником Динамо Тарасом Михавком цікавився Марсель, а пропозиція Вотфорда у 3 – 4 мільйони євро щодо іншого центрбека киян Дениса Попова не влаштувала керівництво. Про це повідомив відомий футбольний коментатор і журналіст Ігор Циганик.
Марсель цікавився Михавком, але офіційної пропозиції не зробив. За Попова нібито 3-4 млн євро був готовий запропонувати Вотфорд. Це не та сума, що задовольняє Динамо за гравця основного складу. Тобто була зацікавленість з боку Вотфорда, але я не впевнений, що клуб був готовий робити офіційну пропозицію, бо отримали б відмову.
Був інтерес до Вівчаренка. Але знову ж таки — не було офіційних пропозицій. За Попова Трабзонспор чи Бешикташ, вже не пам'ятаю, давав більше грошей, а зараз він коштує менше.
Кияни проведуть вирішальний поєдинок за місце у Лізі Європи. Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації та подивитися пряму трансляцію гри можна у четвер, 28 серпня, на сторінці події Динамо – Маккабі Тель-Авів на Xsport. Початок – о 21:00.
