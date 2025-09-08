Один з тренерів національної збірної Азербайджану Рашад Еюбов напередодні матчу відбору чемпіонату світу-2026 проти України розповів про завдання команди та її підготовку.

Ми провели тренування згідно з планом. Наше головне завдання в стислі терміни – підняти бойовий дух. Подивимось, наскільки нам це вдалося, завтра. Наша головна ціль – підняти психологічний настрій команди. У якісному плані команда молода. Ми не думаємо, що один гравець вийде і зробить щось видатне. Я вірю, що нам до снаги, і в цьому плані ми побачимо хорошу гру, – сказав Еюбов.

Раніше збірна Азербайджану невдало стартувала у відбірковому турнірі, поступившись Ісландії з розгромним рахунком 0:5.

Нагадаємо, що матч Азербайджан – Україна відбудеться 9 вересня на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова в Баку. Початок гри – о 19:00 за київським часом.

За день до матчу з Україною асоціація футболу Азербайджану звільнила головного тренера команди Фернанду Сантуша.