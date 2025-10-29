Головний тренер Чернігова Валерій Чорний в ефірі УПЛ ТБ підбив підсумки матчу 1/8 фіналу Кубка України проти Лісного (1:1; 4:3 – пен.).

Ми очікували на спротив, тому що знали, наскільки якісна команда гратиме проти нас. У них є якісні виконавці. Поки їхній клуб мав фінансування, вони показували гарний футбол рівня Другої ліги. Ми розуміли, що буде важко, тим паче це кубкова гра, і тут кожен може обіграти будь-яку команду.

Перед грою з Кривбасом тренували пенальті й програли, зараз не тренували — виграли. Не лише завдяки майстерності тих гравців, хто пробивав пенальті, але й завдяки нашому воротарю Максиму Татаренку ми пройшли далі. Я заспокоював гравців перед серією пенальті, казав, що треба зробити це спокійно і не думати про те, що від вас залежить результат матчу.

Вихід у чвертьфінал Кубка України — неймовірне досягнення для клубу. Ми ще не знаємо, як зіграють всі інші команди, але з однієї сторони, нам хотілося б зіграти з грандом українського футболу, а з іншої — тепер у нас є чудовий шанс вийти у півфінал змагань, і ми можемо зіграти проти команди такого ж рівня, як ми, з Першої чи Другої ліги. Будемо чекати на жеребкування.