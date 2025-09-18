Головний тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко перед стартом юнацького чемпіонату світу-2025 проаналізував перспективи молодих відчизняних футболістів після відтоку легіонерів з УПЛ.

Я повністю згоден, що це великий шанс для молодих гравців через відтік іноземців, через те, що падає рівень УПЛ. Але я з вами не згоден, що в нас грає багато молодих футболістів, якщо порівняти з такими країнами, як Швеція, Норвегія і Данія.

Я порахував, що там грають близько 40 футболістів 20 і менше років у чемпіонатах вищої ліги. І не штучно, коли гравцеві просто дають зіграти три хвилини і все. Ні, вони стабільно грають, весь час на слуху, дійсно конкурують за місце в складі.

А у нас, на жаль, їх біля 10. Тільки воротарі грають, а з польових взагалі дуже мало. Як тренеру збірної, хотілося б мати більший вибір з гравців, які вже грають на дорослому рівні. Якби в нас було таких п’ять-шість виконавців, то наскільки була б сильна команда U-19.

Влітку 2024 року збірна України U-17 грала на Євро на Кіпрі. З цієї команди понад 50% гравців за цей рік не зіграли і 10 матчів. Хтось загубив місце в складі, хтось вже грає не на тому рівні або ще щось. І зараз ми збирали хлопців, то там було всього шість футболістів, які грали на Кіпрі.

А у збірної Сербії, з якою ми зустрічалися на тому Євро, вже 50% футболістів грають на дорослому рівні у вищій лізі. У нас жоден гравець не виступає на дорослому рівні. Тільки почали грати за U-19. У португальців деякі вже грають за національну збірну, як той же Родріго Мора. Англійці, які там були, вже виходять за перший склад своїх клубів. От вам і різниця.

У нас тільки Богдан Попов спрогресував за цей рік і грає за першу команду. Решта або не грала, або грають недостатньо. Футболіст за рік має зіграти від 20, а краще 25 ігор і більше. У нас було таке, що хлопці грали по сім-вісім ігор за рік. Хочеться більше.

Якщо гравець хорошого рівня, то чого йому не будуть довіряти? Будуть. У нас Олександр Каменський вже грає в УПЛ. Тобто йому довіряють, – сказав Михайленко в інтерв’ю Tribuna.com.