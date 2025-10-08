Сергій Стаднюк

Завершилися матчі середи, 8 жовтня, у 12-му турі української Другої ліги.

Ужгород на своєму полі розгромив Реал Фарму. Господарі відкрили рахунок уже на 16-й хвилині завдяки точному удару Емере, а наприкінці зустрічі закріпили перевагу: Ільчук подвоїв рахунок, а через кілька хвилин Вишневський встановив остаточні 3:0.

У поєдинку Атлета з Лісним глядачі побачили п’ять забитих м’ячів і напружену боротьбу до фінального свистка. Перед матчем команда Дениса Гармаша та Сергія Рибалки втратила головного тренера Олександра Рябоконя. Також стало відомо про фінансові проблеми клубу.

Гості лише одним голом Калініна відповіли на дубль Шишкіна. А Пресич збільшив перевагу андердога до двох м’ячів. Солдат під кінець зустрічі також забив, але оформив лише гол престижу – 3:2.

Куликів і Вільхівці довго не могли зламати оборону одне одного, і долю матчу вирішив єдиний точний удар Коса на 77-й хвилині. Завдяки цьому голу господарі здобули мінімальну, але важливу перемогу 1:0.

Лісне зазнало другої поразки поспіль і розпочало своє падіння з лідерів таблиці. Турнірна ситуація у групі А виглядає наступним чином:

У Групі Б Тростянець і Гірник-Спорт подарували глядачам результативний перший тайм. Уже до 14-ї хвилини господарі вели 2:0 після влучних ударів Чеглова та Замуренка, але Златьєв швидко скоротив відставання. Ближче до кінця 45-хвилинки Хуссін реалізував пенальті. Після перерви Васильченко знову змусив понервувати трибуни. Але не більше – 3:2 на користь Тростянця.

Діназ удома не зміг протистояти дублю Олександрії, поступившись із розгромним рахунком 0:4. Це був дебютний матч Володимира Шарана на чолі гостей.

«Містяни» відкрили рахунок зусиллями Амарала на 23-й хвилині, а невдовзі Власюк подвоїв перевагу. Після перерви бразилець оформив дубль. Крапку в грі поставив Хмеловський на 88-й хвилині.

Чорноморець-2 здобув переконливу домашню перемогу над Ребелом. Уже на 19-й хвилині Козир відкрив рахунок, а на початку другого тайму Робакідзе подвоїв перевагу, забезпечивши господарям спокійну кінцівку та перемогу 2:0.

Тростянець вийшов у лідери групи Б.

Друга ліга, 12-й тур

Група А

Ужгород – Реал Фарма 3:0

Голи: Емере, 16, Ільчук, 81, Вишневський, 84

Атлет – Лісне 3:2

Голи: Шишкін, 32, 50, Пресич, 74 – Калінін, 39, Солдат, 88

Куликів – Вільхівці 1:0

Гол: Кос, 77

Група Б

Тростянець – Гірник-Спорт 3:2

Голи: Чеглов, 11, Замуренко, 14, Хуссін, 36 (пен.) – Златьєв, 21, Васильченко, 50

Діназ – Олександрія-2 0:4

Голи: Амарал, 23, 73, Власюк, 28, Хмеловський, 88

Чорноморець-2 – Ребел 2:0

Голи: Козир, 19, Робакідзе, 55