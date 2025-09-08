Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко поділився аналізом персоналій після матчу стартового туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції (0:2).

Відмова від п’яти захисників? Не вважаю це рішення поганим. У французів дуже сильні фланги, тому логічно, що треба грати так, щоб ці зони були перекриті з обох боків. Так, нам не вдалося повністю вимкнути Мбаппе та Олісе, але якби ми ще більше оголили фланги, ми б, на мою думку, програли зі ще більшим рахунком.

Вважаю, що тактика була досить впевненою. Особливо у другому таймі, коли ми побачили зовсім інший малюнок гри, на який варто рівнятися.

Чому не Ванат замість Довбика? Тут завжди буде дискусія. Якби Довбик використав свій момент, ми б усі казали, що він супермолодець. Проти таких сильних фізично захисників, як у французів, Довбику було дуже складно. Він кілька разів навіть підіймав руки, розуміючи, що йому важко боротися. Якщо ти вибираєш силового нападника, йому потрібно «підносити снаряди».

Якщо ж ти вибираєш Ваната, який більш мобільний, рухливий і настирний, це може зіграти. Тим більше, що Ванат зараз перебуває на моральному підйомі. У Довбика ж, на мою думку, у клубі не все гаразд. Тренерський штаб, певно, керувався тим, у якому стані гравці були за кілька днів до матчу, але, якщо вони обрали Довбика, їм слід було враховувати, що він матиме складнощі.

Щодо критики Судакова за перший гол, у тому моменті ми трохи розгубилися. Вся наша оборона змістилася на правий фланг, щоб перекрити суперників, і там утворилася серія помилок. Так, Судаков не добіг, і він біг назад не на сто відсотків. Але це не тільки його провина. Там було багато наших гравців, які не бачили Олісе, що набігав, і дивилися тільки на м’яч. Тому вішати всіх собак на Судакова неправильно.

Якщо не враховувати помилку [при другому пропущеному], то Забарний був найкращим. Впоратися з Мбаппе один в один дуже складно, тому вважаю, що Ілля зіграв впевнено.

Зінченко не зіпсував каші. Він має величезний досвід та розуміння гри, і таких гравців нам дуже не вистачає. Він на сто відсотків професіонал. Навіть коли він не потрапляв до основного складу «Арсеналу», він робив усе, щоб бути у топовому фізичному стані.

Такі гравці, як Ярмоленко чи Степаненко, вже відходять, і це нормальний процес. Ми всі розуміємо, що час Ярмоленке минає, але коли ти розумієш, що він ще може принести якусь користь для нашої сбірної, то чому б не викликати його?

Тут нам потрібно знайти шикарний баланс між молоддю та досвідом, щоб давати дорогу новим талантам, але водночас використовувати тих, хто ще може принести користь команді, – сказав Левченко в інтерв’ю ua.tribuna.com.