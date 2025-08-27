Головний тренер Динамо Олександр Шовковський перед матчем-відповіддю раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти тель-авівського Маккабі відреагував на інформацію щодо конфлікту з лідером команди Андрієм Ярмоленком. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Команда перебуває на зборах вже другий місяць, і в ній завжди відбуваються якісь події. Але приділяти їм таку увагу і робити такі катастрофічні висновки – це вже занадто.

Якби були якісь моменти, думаю, ви б не побачили Андрія у стартовому складі на минулий матч. Ми подивилися на цю ситуацію, посміхнулися. Все одно нам потрібно завтра вирішувати завдання, і ми робитимемо все можливе, щоб цього досягти.