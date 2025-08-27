У Динамо вперше дали офіційну інформацію щодо конфлікту Ярмоленка та Шовковського
Раніше повідомлялося, що тренер вигнав підопічного з тренування
близько 1 години тому
Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко перед матчем-відповіддю раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи вперше прокоментував інформацію про нібито конфлікт з головним тренером киян Олександром Шовковським. Слова футболіста передає пресслужба клубу.
❓ Багато чуток щодо конфлікту між вами та Олександром Шовковським. Хотілося б почути інформацію з перших вуст щодо цього.
Я навіть не вважаю за потрібне коментувати те, що пишуть у ЗМІ. У нас нормальні, ділові відносини з Володимировичем, як головного тренера та футболіста. Думаю, більше немає потреби говорити.
Нагадаємо, київське Динамо вже у четвер, 28 серпня, у Польщі прийме Маккабі Тель-Авів. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за Києвом. У першому матчі гору після вилучення Костянтина Вівчаренка взяли ізраїльтяни (3:1).
