Циганик: «У Динамо нічого не зміниться — це всіх влаштовує»
Журналіст висловився про кризу в київському клубі
близько 1 години тому
Відомий український журналіст Ігор Циганик поділився думками про ситуацію в київському Динамо та майбутнє головного тренера Олександра Шовковського.
Є моменти, коли ти про щось говориш, а потім тобі стає нецікаво про це говорити. Чому? Тому що, що б не відбувалося — йде так, як має йти. Якщо багато разів трапляється одна й та сама проблема, а ніхто не робить жодних висновків і нічого не змінює, то, мабуть, тих людей, які ухвалюють рішення, це влаштовує. І вплинути на цю ситуацію немає можливості. Якою буде доля Шовковського? Нічого не зміниться, — сказав Циганик зробив у ефірі програми Циганик Live на Football Hub.
Свій наступний матч Динамо проведе у Лізі конференцій 23 жовтня проти Самсунспора з Туреччини. Початок зустрічі — о 22:00.
близько 12 годин тому