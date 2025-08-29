Туран: «Намагаємося будувати команду майбутнього»
Донецький Шахтар пройшов у основний раунд Ліги конференцій
Після матчу проти Серветта (2:1 у д.ч.) головний тренер Шахтаря Арда Туран прокоментував діяльність клубу на трансферному ринку та відзначив роботу менеджменту.
Зараз при плануванні визначимо, чи будуть у нас нові трансфери, підписання. Ми продовжуємо інвестувати в молодих гравців, намагаємося будувати команду майбутнього. Хочу подякувати Сергію Палкіну, Даріо та Саші за те, що вони зробили. Подивимося, що нам потрібно буде робити далі, – сказав Арда.
Раніше донецький Шахтар оголосив про підписання двох бразильських легіонерів. До гірників приєдналися форвард Лука Мейреллес та вінгер Ізекі Сілва.
