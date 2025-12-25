Ветеран ЗСУ, що пережив важке поранення, Олег Симороз у соцмережі X відреагував на вручення подяки від ТЦК та СП колишньому півзахиснику Динамо Олександру Алієву.

Екс-футболіста київського «Динамо», алкоголіка Олександра Алієва у якого «військова служба» - це раки та баня, нагородили відзнакою ТЦК. В перервах між керуванням напідпитку свого Mercedes Gelandewagen, Саша Алієв переносить тяготу «військової служби» в столичних банях в компанії іншого скандального футболіста «Динамо» Артема Мілевського, до них в підтримку прикомандировані раки та пиво, також є можливість викликати вогонь «важкої артилерії» у вигляді міцних напоїв.

До слова, Міля «якимось чином» теж уникає призову по мобілізації, хоча окрім білоруського, має український паспорт, який покладає на нього конституційні обов’язки громадянина України по захисту держави та її суверенітету. І все це максимально не смішно, враховуючи, що Алієв продовжує фіктивну військову службу, на цей раз у військовій частині А4273 - це 105-та окрема бригада ТрО ЗСУ (Тернопільщина), бойова бригада, якщо що, і вони точно не заслуговують на те, щоб їх імʼя паплюжив якийсь алкоголік.

І попри те, що всі бачать, як він гуляє у себе в Instagram по барах, як в Києві його рішенням суду позбавили водійських прав за керування в стані алкогольного спʼяніння, Вараський районний ТЦК (Рівненська область) не придумав нічого кращого, як нагородити цього судака «подякою», ну це ж треба додуматись до такого, хоча, якщо вже йому УБД дали, то що тут говорити про якусь подяку…

Вкотре звертаю увагу Командування Збройних Сил України на цього прости господи солдата Алієва. Не може у нас один солдат 160 днів проводити на позиції без ротації, а інший пити пиво та їсти раки, після чого солодко спати вдома. Припиніть цей фарс. Розберіться з мазаними у підрозділах, бо це деморалізує в першу чергу діючих бойових.