Головний тренер Локомотива Сергій Карпенко поділився думками щодо матчу 1/8 фіналу Кубка України проти вінницької Ниви (1:0).

Чому не забили з гри? Не вистачило десь майстерності, напевно. Команда суперника дуже добре оборонялася, скажімо так, дуже низьким блоком, а також вони шукали свої моменти на контратаках. І нам, повторюсь, не вистачило спокою і майстерності в ухваленні рішень.

Наші футболісти молодці в обороні, але десь були такі моменти, коли хотіли скривати команду, то десь були такі втрати м'яча від захисників, які не потрібно було робити. І звісно, команда суперника цим користувалася і вибігала в контратаки.

Наша перевага в тому, що «Локомотив» – це одна велика сім'я. Щодо чвертьфіналу, мені без різниці. Хто буде, той буде – «Локомотив» буде налаштовуватися на кожного.

Проти клубів УПЛ було простіше, ніж з Нивою? Ну як сказати простіше, на мою думку, проти них набагато тяжче грати. Сьогодні ми виступали першим номером, а от проти представників УПЛ ми ставали в середній блок і шукали свої шанси в контратаках.

Щодо суддівства, чесно, я не хочу про суддів нічого говорити або коментувати їхні дії. Судити – це їхня робота, а наша справа грати у футбол. Після вилучення десь знав, що ми можемо забити супернику. Але розумів, що це буде дуже-дуже тяжко. А так, більш за все, хвилювався щодо можливої серії післяматчевих пенальті, – заявив Карпенко в інтерв'ю Sport.ua.