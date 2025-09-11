Сергій Стаднюк

Нападник Трабзонспора та збірної України Данило Сікан прокоментував інформацію про те, що він повідомив керівництво клубу про своє бажання змінити команду.

💬 Відкритий до пропозицій просто. Змінювати клуб немає прям бажання. Якщо просто якісь клуби зацікавлені в мені, то я завжди відкритий до переговорів, нічого більше.

❓ Чи задоволені Ви нинішніми становищем в «Трабзонспорі» і стосунками з тренером зокрема?

💬 Я повністю задоволений. В стосунках з тренером все гаразд, - відповів Сікан у коментарі ua.tribuna.com.

Сікан перейшов до Трабзонспора із Шахтаря минулої зими. У минулому сезоні забив три м’ячі та оформив результативну передачу в 18 матчах. Цієї кампанії відіграв лише 64 хвилини у чотирьох зустрічах турецької Суперліги.

Також повідомлялось, що Сікан може перебратися до іншого турецького клубу.