Український форвард розставив усі крапки над «і» щодо своєї ситуації у клубі
Повідомлялося, що футболіст поставив «ультиматум» тренеру і керівництву
близько 1 години тому
Нападник Трабзонспора та збірної України Данило Сікан прокоментував інформацію про те, що він повідомив керівництво клубу про своє бажання змінити команду.
💬 Відкритий до пропозицій просто. Змінювати клуб немає прям бажання. Якщо просто якісь клуби зацікавлені в мені, то я завжди відкритий до переговорів, нічого більше.
❓ Чи задоволені Ви нинішніми становищем в «Трабзонспорі» і стосунками з тренером зокрема?
💬 Я повністю задоволений. В стосунках з тренером все гаразд, - відповів Сікан у коментарі ua.tribuna.com.
Сікан перейшов до Трабзонспора із Шахтаря минулої зими. У минулому сезоні забив три м’ячі та оформив результативну передачу в 18 матчах. Цієї кампанії відіграв лише 64 хвилини у чотирьох зустрічах турецької Суперліги.
Також повідомлялось, що Сікан може перебратися до іншого турецького клубу.