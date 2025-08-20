УПЛ оголосила символічну збірну 3-го туру
Українська Прем’єр-Ліга визначила героїв третього туру Чемпіонату України сезону 2025/26. Ліга оприлюднила символічну збірну, а також назвала найкращого гравця і тренера туру.
Найкращим тренером 3-го туру став Віталій Пономарьов, команда якого ЛНЗ здобула виїзну перемогу над Поліссям з рахунком 2:0.
Звання найкращого гравця 3-го туру отримав атакувальний півзахисник Кривбасу Максим Задерака. Він відзначився дублем у матчі проти Зорі та допоміг своїй команді здобути важливу перемогу.