Захисник Локомотива Павло Багрій після перемоги у матчі 1/8 фіналу Кубка України проти вінницької Ниви (1:0) висловився щодо майбутнього суперника.

Минулої п'ятниці ми зустрічалися з сусідом по турнірній таблиці групи «Б» Другої ліги «Тростянцем» і, звісно, було важко через кілька днів знову налаштуватися зіграти через не можу. Тому сьогодні було непросто. Перше слово могло бути за подолянами, але вони гольовий момент не реалізували. Невдовзі не пощастило вже мені, коли перебував у вигідному становищі.

Основні події розгорнулися під завісу поєдинку, який проходив під нашу диктовку. На 78-й хвилині ми залишилися в меншості після вилучення Олексія Сахненка. Довелося діяти більше з оглядкою на тил, аби не пропустити й довести справу до серії післяматчевих пенальті. Але в одній з останніх атак кияни завоювали право на кутовий й після подачі гості сфолили на мені й на першій компенсованій хвилині Вадим Коновалов зі штрафного забив гол-красень. Майже відразу пролунав фінальний свисток, «Локомотив» вперше здобуває путівку до чвертьфіналу і не приховую – дуже приємно відчувати, що ти також дотичний до написання історії.

Кого б хотів в суперники в наступному раунді? Представника УПЛ, бо саме в такому протистоянні ти маєш змогу переконатися чого вартуєш насправді, – заявив Багрій в інтерв'ю Sport.ua.