Колишній арбітр ФІФА Мирослав Ступар поділився думкою щодо епізоду з Владиславом Ванатом у матчі другого туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026 Азербайджан – Україна (1:1). Головний рефері Васіліс Фоттіас спочатку призначив пенальті після падіння форварда «синьо-жовтих», але після перегляду VAR скасував своє ж рішення.

Це 100% пенальті. Елементарний фол, суперник рукою смикнув Ваната на швидкості за плече. Мені дивно, чому арбітр після перегляду ВАР змінив своє рішення. Що тут скажеш – скандальне рішення.

Чим його можна пояснити? Зараз ввели такий термін, як недостатній контакт. Це керівники суддівського корпусу, мабуть, для себе придумали, щоб можна було виправдати свої рішення. Ну як недостатній контакт? Ванат набирає швидкість, входить у штрафний майданчик, а його банально смикають за плече і він втрачає координацію руху, – заявив Ступар у коментарі Sport-express.ua.