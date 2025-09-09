Відомий експерт: «Забарний – найстабільніший гравець збірної України, впевнений і спокійний»
Леоненко висловився щодо важливого кроку в кар'єрі захисника
33 хвилини тому
Колишній нападник збірної України Віктор Леоненко проаналізував перехід захисника «синьо-жовтих» Іллі Забарного до ПСЖ, а також назвав футболіста найкращим у складі команди Сергія Реброва.
Забарний – найстабільніший наш гравець, впевнений і спокійний. Думаю, в ПСЖ йому буде нескладно грати, тому що це сильна команда. Лігу чемпіонів просто так не виграють. Я тільки не зрозумів, чому Доннарумму продали. Мабуть, хороші справи швидко забуваються, тому що з Ліверпулем він самотужки витягнув гру.
Забарний стане основним в ПСЖ. Упевнений, що йому там буде простіше, ніж в Борнмуті.
Звичайно, Забарний найсильніший футболіст у складі збірної України! Він єдиний грає в своєму клубі, до того ж найсильнішому в Європі. Зінченко в основному сидів у запасі Арсеналу. Миколенко грав, але де Евертон? У підвалі турнірної таблиці. Циганков постійно травмований, а Жирона на останньому місці в Іспанії. Довбик став запасним у Ромі при Гасперіні, – сказав Леоненко в інтерв'ю BLIK.ua.
«Синьо-жовті» вже проводять другу гру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Пряма трансляція матчу Азербайджан – Україна. Також доступна текстова онлайн трансляція зустрічі. Стартовий свисток пролунав о 19:00.
Перед грою збірна Азербайджану звільнила головного тренера Фернанду Сантуша. Відомо, який фахівець його замінив. Наставник національної команди України Сергій Ребров прокоментував зміну в штабі суперника.
