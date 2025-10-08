Відомий коментатор – про «бан» Синчука: «Я навіть не знаю як описати цей косяк…»
Волочай сподівається, що УАФ знайде винних у відсутності лідера збірної України на матч з Іспанією
близько 1 години тому
Відомий спортивний коментатор Віталій Волочай в особистому Telegram-каналі поділився думкою щодо дискваліфікації вінгера збірної України U-20 Геннадія Синчука на матч 1/8 фіналу юнацького чемпіонату світу-2025 проти Іспанії (0:1). Без лідера «синьо-жовті» вилетіли з Мундіалю.
Я навіть не знаю як описати цей косяк… Це просто якась настільки страшна халатність, що у мене просто в голові не вкладається, як це можливо?
Як так сталось, сподіваюсь розберуться. Знайдуть винного, покарають кого попало, і так далі. Але факт є фактом, на найважливіший матч чемпіонату світу проти Іспанії ми без Синчука.
Після болючої поразки збірної України Волочай коротко підсумував зустріч з іспанцями.
От і все. Без Синчука. З шансами. Але все, GG.
Раніше головний тренер Дмитро Михайленко розкрив, коли збірна України дізналася про скандальну дискваліфікацію Синчука.
