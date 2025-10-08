Відомий спортивний коментатор Віталій Волочай в особистому Telegram-каналі поділився думкою щодо дискваліфікації вінгера збірної України U-20 Геннадія Синчука на матч 1/8 фіналу юнацького чемпіонату світу-2025 проти Іспанії (0:1). Без лідера «синьо-жовті» вилетіли з Мундіалю.

Я навіть не знаю як описати цей косяк… Це просто якась настільки страшна халатність, що у мене просто в голові не вкладається, як це можливо?

Як так сталось, сподіваюсь розберуться. Знайдуть винного, покарають кого попало, і так далі. Але факт є фактом, на найважливіший матч чемпіонату світу проти Іспанії ми без Синчука.