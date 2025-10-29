Головний тренер тернопільської Ниви Юрій Вірт висловився щодо причин поразки у матчі 1/8 фіналу Кубка України проти Буковини (1:2). Слова фахівця передає пресслужба чернівчан.

Насамперед хочу привітати «Буковину» з виходом до наступного раунду. Сьогодні мені сподобалося все: емоції, атмосфера на стадіоні – це був справжній кубковий матч, у якому ніхто не хотів програвати. Щодо гри - ми дуже добре розпочали, створили хороший момент, мали швидкі атаки. Я казав хлопцям: щоб здобути перемогу, потрібно забивати. Ми забили, але це сталося вже на 90-й хвилині. Втрата концентрації під час стандарту призвела до пропущеного гола, а далі був певний шок - одразу отримали другий м’яч.

Після цього намагалися переломити хід поєдинку, зробили заміни, додали в агресії, але «Буковина» вже не давала простору – суперник грамотно діяв в обороні. Нам було важко доходити до воріт суперника. Десь не вистачило майстерності, хоча ми намагалися створювати моменти за рахунок більш вертикального, агресивного футболу. Забили наприкінці, але якби зробили це раніше - інтрига була б ще гострішою. Я подякував своїм футболістам: сьогодні грала молодість проти досвіду.

У старті вийшли десять гравців віком від 20 до 23 років. Це дуже молодий колектив, який тільки починає свій футбольний шлях. У «Буковини» ж наймолодшому гравцеві, який вийшов у старті - 26, усі інші старші, досвідчені, з іграми в Прем’єр-лізі. Тож вони заслужено на першому місці. Думаю, що проблем із виходом до УПЛ у них не буде. Ми ж маємо рости, міцніти, прогресувати. Вірю, що з часом і наша команда реально зможе поборотися за підвищення у класі.

«Буковина» нічим не здивувала. Ми добре знали, як вона грає, і тому дещо перебудувалися. Сьогодні діяли за схемою 3–5–2, наситивши середину поля та захист. Це було потрібно, бо в суперника дуже швидкі, креативні гравці, які добре відкриваються у вільні зони. Ми пам’ятали цю проблему ще з гри в Тернополі, тому змінили тактичну побудову. Хлопці молодці - лише за два дні тренувань зрозуміли нову схему і виконували те, що вимагали. Ми добре перекривали зони, робили ставку на швидкі контратаки. Все йшло за планом, поки не пропустили після стандарту, а потім — швидкий другий гол. Саме це нас вибило з ритму. «Буковина» нічим не поступалася — у них досвід, швидкість, креатив, якісний підбір виконавців. Тренерський штаб зібрав сильну команду для Першої ліги, і вони, без сумніву, виконають своє завдання.

Звісно, ідеально було б повести у рахунку — це змінило б сценарій. Ми створили кілька хороших підходів і швидких контратак, але не вистачило останньої передачі чи удару. Загалом хлопці виконали план на гру: мені сподобалося, як вони переміщувалися по полю, грали вперед, шукали вільний простір. Ми домовилися — ніяких передач назад чи поперек, тільки вперед. І в більшості випадків це виходило, просто бракувало точності у завершальній стадії. Та як для першого разу у новій схемі — команда зіграла дуже добре.

Наші хлопці добре знають Дахновського, бо багато хто з команди - зі Львова. Всі чудово розуміють, який у нього дриблінг, швидкість, креатив. Ми вже звертали на це увагу у Тернополі, і сьогодні знову акцентували. В цілому, я розумію, що ми ризикували, граючи проти такої команди. «Буковина» мала перевагу в контролі м’яча, а ми зробили ставку на інший стиль - швидкі переходи та вертикальну гру. Якби втримали рахунок до перерви, думаю, у другому таймі все могло скластися по-іншому. На жаль, втратили концентрацію, пропустили і вже було важко повернутись у гру.